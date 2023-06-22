Вранці 22 червня було завдано удару по двох мостах у районі Чонгара, які з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що удару було завдано по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправу через озеро Сиваш західніше.

На відео можна помітити пробоїни в мостах.

Ворог заявляє про нібито удар ракетами Storm Shadow.

У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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