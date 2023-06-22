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Чонгар. Удар завдавався по двох мостах до Криму — відео наслідків прильоту та карта видео

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 09:40
Пошкодження мосту в Чонгарі (Фото: ресурс окупантів)
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Вранці 22 червня було завдано удару по двох мостах у районі Чонгара, які з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Росіяни пишуть, що удару було завдано по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправу через озеро Сиваш західніше.

Мости через Чонгарську протоку та Сиваш (Карта: googlemaps.com)

На відео можна помітити пробоїни в мостах.

Ворог заявляє про нібито удар ракетами Storm Shadow.

У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
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