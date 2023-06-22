Вранці 22 червня було завдано удару по двох мостах у районі Чонгара, які з'єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.
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Росіяни пишуть, що удару було завдано по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправу через озеро Сиваш західніше.
На відео можна помітити пробоїни в мостах.
Ворог заявляє про нібито удар ракетами Storm Shadow.
У Крим на материк ведуть дороги до районів Армянська та Чонгара. Остання йде у напрямку Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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