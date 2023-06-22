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"Продолжение следует". У Буданова прокомментировали утренние удары по двум мостам в Крым

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 10:48
Андрей Юсов (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя утренние удары по двум мостам в районе Чонгара, сказал в эфире телемарафона, что "продолжение следует".

"Если звезды зажигают, значит, это зачем-то нужно", – заявил представитель ГУР по просьбе прокомментировать события на мостах у Чонгара.

По его словам, "сейчас идет работа, и она будет продолжена". Он сообщил, что речь идет о планомерной работе Сил обороны, Движения сопротивления и местного населения, которое ожидает освобождения оккупированных территорий.

Юсов добавил, что "для военной целесообразности" анализировать происходящее на временно оккупированных территориях будут уже после их освобождения.

"Можно только комментировать, что продолжение следует", – резюмировал он.

Утром 22 июня пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам – по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск , за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Смотрите также: Чонгар. Удар наносился по двум мостам в Крым — видео последствий прилета и карта

Милана Головань
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