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"Далі буде". У Буданова прокоментували ранкові удари по двох мостах до Криму

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 10:48
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи ранкові удари по двох мостах у районі Чонгара, сказав в ефірі телемарафону, що "далі буде".

"Якщо зірки запалюють, значить, це для чогось потрібно", – заявив представник ГУР на прохання прокоментувати події на мостах у Чонгара.

За його словами, "зараз триває робота, й вона буде продовжена". Він повідомив, що йдеться про планомірну роботу Сил оборони, Руху опору та місцевого населення, яке чекає на звільнення окупованих територій.

Юсов додав, що "для військової доцільності" аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть уже після їхнього звільнення.

"Можна лише коментувати, що далі буде", – резюмував він.

Вранці 22 червня пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари прийшлися по двох місцях - по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправі через озеро Сиваш західніше.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Дивіться також: Чонгар. Удар завдавався по двох мостах до Криму — відео наслідків прильоту та карта 

Мілана Головань
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