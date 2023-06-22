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Чонгар. У мережі з'явилися кадри ймовірного ракетного удару по мосту – відео видео

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22.06.2023, 13:45
Відео: соцмережі
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У соцмережах з'явилося відео ймовірного влучання ракети у міст через Чонгарську протоку, що сталося вранці 22 червня.

Першим попередні кадри влучання ракети у Чонгарський міст опублікував російський пропагандистський ресурс. LIGA.net не може перевірити справжність відео.

На ролику видно, як ракета летить у бік мосту, після чого відбувається вибух. 

Окупанти у Telegram опублікували карту зміни логістики понад 100 одиниць свого транспорту (станом на 10:00 за київським часом) після "прильоту" по мостах у Чонгарі.

Фото: соцмережі

Пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари прийшлися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправі через озеро Сиваш західніше.

Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи удар по мостах, заявив, що обговорювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть після їхнього звільнення, але додав: "Далі буде".

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Дивіться також: Чонгар. Удар завдавався по двох мостах до Криму — відео наслідків прильоту та карта 

Мілана Головань
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