Херсонский гауляйтер россиян угрожает ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал

Главный коллаборационист россиян на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил ударом по территории Молдовы за ракетный удар по Чонгару. Об этом он сказал в видео, которое распространили российские пропагандисты. В МИД Молдовы назвали такие угрозы "неприемлемыми".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сальдо считает, что российские оккупанты нанесут удары по мостам в Одесской области и молдовском селе Джурджулешты. "Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – сказал гауляйтер.

По какой причине ставленник РФ стал угрожать Молдове, неизвестно.

СПРАВКА. В 2006 году Украина передала Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута и открыла соседней стране выход к Черному морю. Так образовался порт Джурджулешты, из которого в Кишинев движется плотный поток грузовиков. Трасса М3 проходит через город Вулканешты, что создает неудобства как для транспорта, так и местных жителей. Новый участок позволит перенаправить транспортный поток за пределы города.

В Twitter МИД Молдовы опубликована реакция: "Республика Молдова решительно осуждает угрозы в адрес Молдовы со стороны российского представителя на оккупированной части Украины. Прямые угрозы в адрес нашей страны совершенно неприемлемы".

Также там сообщили, что вызовут российского посла в МИД для объяснений.

Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.