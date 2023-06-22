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Херсонский гауляйтер россиян угрожает ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 13:44
Херсонский гауляйтер россиян угрожает ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал - Фото
Владимир Сальдо (скриншот)

Главный коллаборационист россиян на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил ударом по территории Молдовы за ракетный удар по Чонгару. Об этом он сказал в видео, которое распространили российские пропагандисты. В МИД Молдовы назвали такие угрозы "неприемлемыми".

Сальдо считает, что российские оккупанты нанесут удары по мостам в Одесской области и молдовском селе Джурджулешты. "Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – сказал гауляйтер.

По какой причине ставленник РФ стал угрожать Молдове, неизвестно.

СПРАВКА. В 2006 году Украина передала Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута и открыла соседней стране выход к Черному морю. Так образовался порт Джурджулешты, из которого в Кишинев движется плотный поток грузовиков. Трасса М3 проходит через город Вулканешты, что создает неудобства как для транспорта, так и местных жителей. Новый участок позволит перенаправить транспортный поток за пределы города.

В Twitter МИД Молдовы опубликована реакция: "Республика Молдова решительно осуждает угрозы в адрес Молдовы со стороны российского представителя на оккупированной части Украины. Прямые угрозы в адрес нашей страны совершенно неприемлемы".

Также там сообщили, что вызовут российского посла в МИД для объяснений.

  • Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.
Вадим Ребрина
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Молдовавладимир сальдочонгарский мост
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