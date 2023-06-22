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Херсонський гауляйтер росіян загрожує ударом по Молдові за Чонгар. Кишинів відреагував

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22.06.2023, 13:44
Херсонський гауляйтер росіян загрожує ударом по Молдові за Чонгар. Кишинів відреагував - Фото
Володимир Сальдо (скриншот)

Головний колабораціоніст росіян на окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо пригрозив ударом по території Молдови за ракетний удар по Чонгару. Про це він сказав у відео, яке розповсюдили російські пропагандисти. У МЗС Молдови назвали такі погрози "неприйнятними".

Сальдо вважає, що російські окупанти завдадуть ударів по мостах на Одещині та молдовському селу Джурджулешти. "Всі ці координати відомі, тому незабаром буде дуже серйозна відповідь", – сказав гауляйтер.

Чому ставленик РФ став погрожувати Молдові, невідомо.

ДОВІДКА. У 2006 році Україна передала Молдові 430 метрів узбережжя Дунаю і Пруту та відкрила сусідній країні вихід до Чорного моря. Так утворився порт Джурджулешти, з якого до Кишинева рухається щільний потік вантажівок. Траса М3 проходить через місто Вулканешти, що створює незручності як для транспорту, так і для місцевих мешканців. Нова ділянка дозволить перенаправити транспортний потік за межі міста.

У Twitter МЗС Молдови опубліковано реакцію: "Республіка Молдова рішуче засуджує погрози на адресу Молдови з боку російського представника на окупованій частині України. Прямі погрози на адресу нашої країни є абсолютно неприйнятними".

Також там повідомили, що викличуть російського посла до МЗС для отримання пояснень.

  • Вранці 22 червня 2023 року пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари прийшлися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправі через озеро Сиваш західніше.
Вадим Ребрина
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МолдоваВолодимир Сальдочонгарський міст
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