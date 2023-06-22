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ОК "Південь" про Чонгар: Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 16:02
ОК
Скриншот з відео

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на запитання, як вплине пошкодження мостів у районі Чонгара на хід бойових дій на півдні України, відповіла, що логістика окупантів "буде підірвана. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Ще за часів, коли формувалося звільнення правого берега, ми говорили, що пам'ятаємо про те, що працюємо на визволення України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить у такому стані ворогу бути проти нас", – зазначила Гуменюк.

"Тобто зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплив не тільки на моральний стан ворога, а і на фізичний, матеріальний", – додала вона.

Колишній начальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який добре знає Крим, бо проживав там у минулому, сказав у марафоні, що зараз росіяни будуть змушені переміщувати свої військові вантажі через Армянськ, а це збільшує логістичний шлях щонайменше на 100 км.

"Мешканці півдня Херсонської області добре знають, які геть погані дороги на півдні області. Це значить, що військові вантажівки ворога будуть змушені рухатися з невеликою швидкістю і будуть витрачати кратно більше часу для постачань всього того, що необхідно для потреб окупаційного контингенту, що діє на півдні Запорізької області", – сказав він.

За словами Селезньова, "бавовна", яка раніше сталася в районі станції "Партизани" і зруйнувала залізничні колії, ще більше ускладнить логістику ворога.

  • Вранці 22 червня 2023 року пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари прийшлися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також переправі через озеро Сиваш західніше.

Читайте також: Херсонський гауляйтер росіян загрожує ударом по Молдові за Чонгар. Кишинів відреагував

Вадим Ребрина
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