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Кримський міст у диму, лунають вибухи, окупанти пишуть про ракети С-200 — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 13:35
Кримський міст у диму, лунають вибухи, окупанти пишуть про ракети С-200 — фото, відео - Фото
Дим над Кримським мостом

На Керченському мосту у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, здіймаються клуби диму. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.

Після 13:00 у районі переправи пролунали вибухи, над мостом піднявся дим у різних місцях.

Окупанти повідомили про перекриття руху.

Надходить суперечлива інформація — від навчань росіян до чергової атаки дронами.

Також місцеві пабліки писали про роботу ворожої протиповітряної оборони, представники Москви заявили, що нібито "збили ракети С-200" над мостом.

Схожа за хаотичністю ситуація була місяць тому. 9 липня окупанти повідомили, що відбили атаку на Керченський міст у світлу пору доби. А вже 17 липня під ранок відбулася результативна атака — з обвалом прольотів.

Тоді головред Defense Express Олег Катков припускав у коментарі LIGA.net, що 9 липня могла бути операція із розвідки. Можливо, із застосуванням ракета-приманок на кшталт американських MALD, які у сучасних версіях можуть передавати координати радіолокаційних станцій ворога.

А 17 липня атака відбулася за всіма правилами – під ранок, у темну частину доби, пояснював експерт: "І вона одразу результативна. Тому є припущення, що атака 9 липня була розвідкою позицій ППО. А 17 липня – результат вдалої розвідки". 

Дим над Кримським мостом

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Дмитро Гриниченко
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кримвійнатимчасово окуповані територіїкримський міст
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