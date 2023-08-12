Кримський міст у диму, лунають вибухи, окупанти пишуть про ракети С-200 — фото, відео
На Керченському мосту у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, здіймаються клуби диму. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні росіянам.
Після 13:00 у районі переправи пролунали вибухи, над мостом піднявся дим у різних місцях.
Окупанти повідомили про перекриття руху.
Надходить суперечлива інформація — від навчань росіян до чергової атаки дронами.
Також місцеві пабліки писали про роботу ворожої протиповітряної оборони, представники Москви заявили, що нібито "збили ракети С-200" над мостом.
Тоді головред Defense Express Олег Катков припускав у коментарі LIGA.net, що 9 липня могла бути операція із розвідки. Можливо, із застосуванням ракета-приманок на кшталт американських MALD, які у сучасних версіях можуть передавати координати радіолокаційних станцій ворога.
А 17 липня атака відбулася за всіма правилами – під ранок, у темну частину доби, пояснював експерт: "І вона одразу результативна. Тому є припущення, що атака 9 липня була розвідкою позицій ППО. А 17 липня – результат вдалої розвідки".
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 29 липня Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
- 31 липня з'явилася інформація, що росіяни огородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".
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