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В ГУР кажуть, що Кримський міст "погано почувається", прогнозують, що стане ще гірше

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 17:56
В ГУР кажуть, що Кримський міст
Кримський міст (Фото: Maxar Technologies)

Незаконно побудований росіянами Кримський міст "погано почувається", і в майбутньому, найімовірніше, йому ставатиме тільки гірше. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Він погано себе почуває. Здоров’я вже не те, що було. І якихось підстав думати, що здоров’я покращиться, немає – радше буде навпаки", – так Юсов відповів на питання про те, що наразі відбувається з Кримським мостом.

Журналістка запитала, наскільки наявні наразі на Кримському мосту пошкодження впливають на здатність росіян забезпечувати постачання для окупантів за допомогою цього об’єкта. Юсов у відповідь наголосив, що Кримський міст початково було побудовано з "серйозними хибами" – як у конструкторському плані, так і в плані виконання.

"А після повномасштабного вторгнення стає дуже небезпечно", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що Кримський міст, попри заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової та інших представників окупантів, є "військовою артерією", яка забезпечує постачання армії РФ, тому представник ГУР порадив цивільним росіянам уникати користування мостом.

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 31 липня з'явилася інформація, що росіяни загородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржились на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, однак неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об’єкта.

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Оксана Житнюк
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