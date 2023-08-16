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СБУ вдарила експериментальним дроном по Кримському мосту у липні — унікальне відео

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 07:34
СБУ вдарила експериментальним дроном по Кримському мосту у липні — унікальне відео - Фото
Кримський міст (Фото: ЕРА)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю CNN розповів, що під час атаки на Кримський міст 17 липня СБУ використала експериментальний дрон "Морське немовля", який розроблявся декілька місяців.

За його словами, липнева атака дронами на Кримський міст стала результатом місяців підготовки.

"На завершальному етапі підготовки ми навіть не могли думати ні про сон, ні про їжу. Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми були такі щасливі й почали вітати одне одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково прийде скоро", – згадав Малюк.

Він сказав, що морські безпілотники – це "унікальний винахід СБУ". Нещодавно за допомогою цих дронів СБУ "успішно вразила Кримський міст, ВДК "Оленегорський горняк" і танкер Sig".

Зараз служба працює над "низкою нових і цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря", додав її голова.

CNN опублікувала відео, надане СБУ. На ньому показано екран пілота за кілька миттєвостей до того, як "Морське немовля" доправило близько 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.

Джерела в службі також надали CNN два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці моста, а потім, за п'ять хвилин, ще один удар безпілотника по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

  • Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
  • З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
  • 17 липня в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Читайте також: Глава СБУ: Будь-яка "бавовна" з кораблями РФ чи Кримським мостом – логічний та ефективний крок

Мілана Головань
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сбубезпілотникдронВасиль Малюккримський міст
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