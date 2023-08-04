У місті Новоросійськ на півдні Росії вранці пролунали вибухи у морі, місцеві поширюють фото та відео нібито з місця події. Про це повідомляють пропагандисти та місцеві ресурси у Telegram.

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О 5:13 ранку російські пропагандисти Astra опублікували повідомлення, що місцеві мешканці в Новоросійську чують вибухи.

Згодом з'явились повідомлення про стрілянину та вибухи у воді у Мисхако, селі під Новоросійськом.

Мережею почали ширитись перші фото нібито з місця події.

У мережі ширяться й відео нібито з місця події.

Зокрема, на цьому чути стрілянину і видно кораблі в морі.

О 6 ранку пропагандисти з Telegram-каналу Baza повідомили, що попередньо поряд з містом були знищені надводні дрони.

Ресурс окупантів показав ще два фото вибухів.

О 6:50 Міноборони окупантів звинуватило ЗСУ нібито в атаці двома морськими безекіпажними катерами військово-морської бази Новоросійськ.

Загарбники стверджують, що катери буцімто були виявлені та знищені російськими кораблями.

Місцевий губернатор стверджує, що руйнувань та постраждалих немає.

Astra опублікувала ще одне відео. На ньому видно вогонь у морі, місцевий мешканець припускає, що влучили у маяк.

Також пропагандисти пишуть, що місцеві повідомили про "яскравий спалах над морем" та вибухи в районі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Це велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для постачання нафти із заходу Казахстану на термінали у Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

У Південній Озеріївці поблизу Новоросійська також розташований морський термінал Консорціуму, окупанти називають його "найважливішим вузлом транспортної артерії".

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Новоросійськ розташований на півдні РФ. Відстань від найближчих контрольованих Україною територій на правому березі до нього становить близько 470 км.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

Вночі проти 4 серпня також лунали вибухи у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, працювала протиповітряна оборона російських загарбників.

1 серпня стався вибух поряд з російськими складами в окупованому Севастополі.

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