RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибухи у Новоросійську. Окупанти заявляють про атаку морськими дронами: відео та фото видео

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 07:13
Відео: Telegram
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

У місті Новоросійськ на півдні Росії вранці пролунали вибухи у морі, місцеві поширюють фото та відео нібито з місця події. Про це повідомляють пропагандисти та місцеві ресурси у Telegram.

О 5:13 ранку російські пропагандисти Astra опублікували повідомлення, що місцеві мешканці в Новоросійську чують вибухи. 

Згодом з'явились повідомлення про стрілянину та вибухи у воді у Мисхако, селі під Новоросійськом.

Мережею почали ширитись перші фото нібито з місця події.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

У мережі ширяться й відео нібито з місця події.

Зокрема, на цьому чути стрілянину і видно кораблі в морі.

О 6 ранку пропагандисти з Telegram-каналу Baza повідомили, що попередньо поряд з містом були знищені надводні дрони.

Ресурс окупантів показав ще два фото вибухів.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

О 6:50 Міноборони окупантів звинуватило ЗСУ нібито в атаці двома морськими безекіпажними катерами військово-морської бази Новоросійськ.

Загарбники стверджують, що катери буцімто були виявлені та знищені російськими кораблями.

Місцевий губернатор стверджує, що руйнувань та постраждалих немає.

Astra опублікувала ще одне відео. На ньому видно вогонь у морі, місцевий мешканець припускає, що влучили у маяк.

Також пропагандисти пишуть, що місцеві повідомили про "яскравий спалах над морем" та вибухи в районі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Це велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для постачання нафти із заходу Казахстану на термінали у Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

У Південній Озеріївці поблизу Новоросійська також розташований морський термінал Консорціуму, окупанти називають його "найважливішим вузлом транспортної артерії".

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Новоросійськ розташований на півдні РФ. Відстань від найближчих контрольованих Україною територій на правому березі до нього становить близько 470 км.

Новоросійськ на мапі deepstate

  • 29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.
  • Вночі проти 4 серпня також лунали вибухи у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, працювала протиповітряна оборона російських загарбників.
  • 1 серпня стався вибух поряд з російськими складами в окупованому Севастополі.

Дивіться також: Росія атакувала торговельний центр, била по житлових кварталах у Херсоні – відео 

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаатакапропагандадроннафтаНоворосійськвибухи
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 