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Росія атакувала торговельний центр, била по житлових кварталах у Херсоні – відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 06:22
Відео: Прокудін Олександр
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Впродовж 3 серпня російські загарбники били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські загарбники весь день гатили по середмістю, написав він

Окупанти поцілили у торговельний центр та медзаклад, повідомив Прокудін.

Попередньо, постраждалих немає.

На відео видно потрощені вікна й фасад магазину та будівлі поряд.

  • Впродовж 31 липня російські загарбники обстрілювали Херсонщину. Станом на 18:00 було відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні, ще одна людина загинула в області.
  • Вранці 3 серпня окупанти обстріляли храм у Херсоні, влучили у тролейбус, який віз людей.

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Артем Джеріпа
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