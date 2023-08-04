В течение 3 августа российские захватчики били по Херсону: атаковали жилые кварталы и социальную инфраструктуру. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Российские захватчики весь день били по центру, написал он

Оккупанты попали в торговый центр и медучреждение, сообщил Прокудин.

Предварительно пострадавших нет.

На видео видны разбитые окна и фасад магазина и здания рядом.

В течение 31 июля российские захватчики обстреливали Херсонскую область. По состоянию на 18:00 было известно о 17 раненых и троих погибших только в Херсоне, еще один человек погиб в области.

Утром 3 августа оккупанты обстреляли храм в Херсоне, попали в троллейбус, который вез людей.

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