Утром, 3 августа, российские оккупанты обстреляли церковь в Херсона, попали по троллейбусу, который вез людей. Три человека ранены. Затем россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар – ранены четверо. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали", – написал Прокудин.

По его информации, 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

В ГСЧС добавили, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел.

Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника.

1 августа 2023 года ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Читайте также: Погибшие и десятки раненых. РФ беспощадно бьет по Херсону, в ОВА говорят о ротации россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.