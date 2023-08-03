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Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 09:26
Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото - Фото
Херсон (Фото: ОП)

Утром, 3 августа, российские оккупанты обстреляли церковь в Херсона, попали по троллейбусу, который вез людей. Три человека ранены. Затем россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар – ранены четверо. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и ГСЧС.

"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали", – написал Прокудин.

Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото

По его информации, 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото

В ГСЧС добавили, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел.
Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника.

Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото

Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото

Россия ударила по церкви и троллейбусу в Херсоне, потом по спасателям, есть раненые – фото
  • 1 августа 2023 года ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Читайте также: Погибшие и десятки раненых. РФ беспощадно бьет по Херсону, в ОВА говорят о ротации россиян

Наталья Медведева
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обстрелвойнаХерсон
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