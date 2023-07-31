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Погибшие и десятки раненых. РФ беспощадно бьет по Херсону, в ОВА говорят о ротации россиян

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31.07.2023, 18:56
Погибшие и десятки раненых. РФ беспощадно бьет по Херсону, в ОВА говорят о ротации россиян - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

С самого утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область. По состоянию на 18:00 известно о 17 раненых и трех погибших только в Херсоне. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу.

Самой молодой пострадавшей 16 лет, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Один погибший и шесть травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления", – сообщил Прокудин.

По его словам, такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но нужно немного подождать", – заявил глава ОВА и призвал херсонцев в ближайшие несколько дней быть максимально осторожными.

Оксана Житнюк
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