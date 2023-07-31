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Оккупанты ударили по центру Херсона из "Градов", погиб местный житель – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 09:08
Оккупанты ударили по центру Херсона из
РСЗО БМ-21 «Град» (Фото: ресурс оккупантов)
обновлено

Страна-террорист РФ нанесла удар по центру Херсона, из-за атаки погиб местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около 8:20 россияне обстреляли центр Херсона из ракетной системы залпового огня "Град", пишет глава ОВА.

Под удар оккупантов попал работник городского коммунального предприятия.

В результате полученных ранений мужчина погиб на месте, отмечает Прокудин.

  • Вечером 30 июля оккупанты нанесли удары кассетными снарядами по Константиновке Донецкой области, ранены трое местных жителей.
  • Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
  • В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.

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Артём Джерипа
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