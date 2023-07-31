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Окупанти вдарили по центру Херсона з "Градів", загинув місцевий мешканець – ОВА

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 09:08
Окупанти вдарили по центру Херсона з
РСЗВ БМ-21 «Град» (Фото: ресурс окупантів)
оновлено

Країна-терорист РФ завдала удару по центру Херсона, через атаку загинув місцевий мешканець. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 8:20 росіяни обстріляли центр Херсона з ракетної системи залпового вогню "Град", пише глава ОВА.

Під удар окупантів потрапив працівник міського комунального підприємства.

Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, зазначає Прокудін.

  • Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих жителів.
  • Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
  • В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.

Читайте також: Росія ударила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Артем Джеріпа
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