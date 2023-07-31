Окупанти вдарили по центру Херсона з "Градів", загинув місцевий мешканець – ОВА
31.07.2023, 09:08
РСЗВ БМ-21 «Град» (Фото: ресурс окупантів)
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Країна-терорист РФ завдала удару по центру Херсона, через атаку загинув місцевий мешканець. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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Близько 8:20 росіяни обстріляли центр Херсона з ракетної системи залпового вогню "Град", пише глава ОВА.
Під удар окупантів потрапив працівник міського комунального підприємства.
Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, зазначає Прокудін.
- Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих жителів.
- Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
- В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.
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