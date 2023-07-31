Окупанти вдарили по центру Херсона з "Градів", загинув місцевий мешканець – ОВА

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Країна-терорист РФ завдала удару по центру Херсона, через атаку загинув місцевий мешканець. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Близько 8:20 росіяни обстріляли центр Херсона з ракетної системи залпового вогню "Град", пише глава ОВА.

Під удар окупантів потрапив працівник міського комунального підприємства.

Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, зазначає Прокудін.

Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих жителів.

Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.

В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.

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