Країна-терорист РФ завдала удару по Харківщині ракетами С-300 з Бєлгородської області. Унаслідок атаки є постраждалий, удар спричинив пожежу. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
У Харкові було влучання по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств у Новобаварському районі.
Тілесні ушкодження отримав чоловік, що перебував неподалік від епіцентру вибуху, повідомив Чубенко.
Унаслідок атаки на місці відбулась пожежа площею 200 м кв.
Інша російська ракета влучила по території приватного домоволодіння у Великому Бурлуці Куп'янського району.
Травмованих або загиблих немає, зазначив речник облпрокуратури.
За фактами цих обстрілів відкрите кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, повідомив Чубенко.
- Близько 12 години ночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
- Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
- Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.
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