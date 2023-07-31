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Росіяни били по Харківщині ракетами С-300, є постраждалий, атака спричинила пожежу – відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 06:30
Відео: Харківська обласна прокуратура
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Країна-терорист РФ завдала удару по Харківщині ракетами С-300 з Бєлгородської області. Унаслідок атаки є постраждалий, удар спричинив пожежу. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Харкові було влучання по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств у Новобаварському районі.

Тілесні ушкодження отримав чоловік, що перебував неподалік від епіцентру вибуху, повідомив Чубенко.

Унаслідок атаки на місці відбулась пожежа площею 200 м кв.

Інша російська ракета влучила по території приватного домоволодіння у Великому Бурлуці Куп'янського району.

Травмованих або загиблих немає, зазначив речник облпрокуратури.

За фактами цих обстрілів відкрите кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, повідомив Чубенко.

  • Близько 12 години ночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
  • Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
  • Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.

Читайте також: СБУ: Ділки з Полтавщини постачали у Росію деталі до ЗРК С-300

Артем Джеріпа
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