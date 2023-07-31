Країна-терорист РФ завдала удару по Харківщині ракетами С-300 з Бєлгородської області. Унаслідок атаки є постраждалий, удар спричинив пожежу. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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У Харкові було влучання по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств у Новобаварському районі.

Тілесні ушкодження отримав чоловік, що перебував неподалік від епіцентру вибуху, повідомив Чубенко.

Унаслідок атаки на місці відбулась пожежа площею 200 м кв.

Інша російська ракета влучила по території приватного домоволодіння у Великому Бурлуці Куп'янського району.

Травмованих або загиблих немає, зазначив речник облпрокуратури.

За фактами цих обстрілів відкрите кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, повідомив Чубенко.

Близько 12 години ночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.

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