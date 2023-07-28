У Дніпрі та Запоріжжі вибухи після загрози балістики, ракетна небезпека по всій Україні
У Дніпрі та Запоріжжі було чути вибухи під час тривоги, повідомили співрозмовники LIGA.net. У повітряних силах попередили про загрозу використання окупантами балістичних ракет.
О 20:33 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для південних та східних областей.
Тоді ж була оголошена повітряна тривога.
Співрозмовник LIGA.net у Дніпрі повідомив про звук двох вибухів у місті.
Також два вибухи пролунали й у Запоріжжі, повідомило джерело.
20:43. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що подробиці атаки будуть згодом. Він закликав до інформаційної тиші та не залишати укриття.
ОНОВЛЕНО о 20:48. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Був зафіксований зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.
Повітряна тривога оголошена в усіх областях.
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- 27 липня у Запоріжжі було чути вибух під час повітряної тривоги. Глава ОВА повідомив про ворожий удар та ліквідацію його наслідків.
- 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Кинджал" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
- Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.
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