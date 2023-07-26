Новини | Ракетна атака. Росія б'є "Кинджалами", звук вибуху під Києвом, ППО у Хмельницькому
Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет російськими літаками Ту-95МС з району Каспійського моря. О 17:40 у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Було зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 літаків Ту-95мс.
О 17:04 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південного сходу, ймовірно, через балістичні ракети.
Орієнтовний час підльоту крилатих ракет складатиме годину-півтори.
Повітряні сили не виключають пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістичних ракет з території РФ та тимчасово окупованих територій.
ОНОВЛЕНО о 17:57. "Швидкісні ракети з півночі – в укриття!" – пишуть Повітряні сили.
18:04. Мешканців Харкова закликали йти в укриття, йдеться у повідомленні ПС.
18:08. Ракети змінили курс з Харкова і йдуть на Дніпро – Повітряні сили.
18:12. Можливий напрямок ракет – Кременчук та Кропивницький, пишуть ПС.
18:33. Повітряну тривогу оголошено по всій території України.
18:45. Крилаті ракети на підступах до Вінницької та Одеської областей – ПС.
Глава Одеської ОВА закликав мешканців області не виходити з укриттів до кінця тривоги.
18:56. Група ракет рухається у напрямку Хмельницької області вздовж кордону з Молдовою – ПС.
ОНОВЛЕНО о 19:03. У передмісті Хмельницького чути вибухи, повідомляє співрозмовник LIGA.net.
Згодом ОВА повідомила, що в області працює ППО.
19:07. Повітряні сили закликали мешканців Тернопільщини йти в укриття.
19:13. Ракети увійшли у Львівську область, пишуть ПС.
19:19. "Загроза від крилатих ракет в областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною", – Повітряні сили.
19:27. Жителів Київщини закликають йти в укриття. Зафіксовано пуск ракет Х-47 "Кинджал" - ПС.
Мешканців Києва та Житомира закликають йти в укриття.
Ракети "Кинджал" у напрямку Хмельницької області – ПС.
19:32. У передмісті Києва було чути вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net.
19:32. Ракети "Кинджал" летять в напрямку Кіровоградської області – ПС.
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