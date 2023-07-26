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Новини | Ракетна атака. Росія б'є "Кинджалами", звук вибуху під Києвом, ППО у Хмельницькому

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 19:24
Ракетна атака. Росія б'є
Літаки Ту-95 (Фото: EPA)
оновлено

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет російськими літаками Ту-95МС з району Каспійського моря. О 17:40 у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Було зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 літаків Ту-95мс.

О 17:04 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південного сходу, ймовірно, через балістичні ракети. 

Орієнтовний час підльоту крилатих ракет складатиме годину-півтори.

Повітряні сили не виключають пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістичних ракет з території РФ та тимчасово окупованих територій.

ОНОВЛЕНО о 17:57. "Швидкісні ракети з півночі – в укриття!" – пишуть Повітряні сили.

18:04. Мешканців Харкова закликали йти в укриття, йдеться у повідомленні ПС.

18:08. Ракети змінили курс з Харкова і йдуть на Дніпро – Повітряні сили.

18:12. Можливий напрямок ракет – Кременчук та Кропивницький, пишуть ПС.

18:33. Повітряну тривогу оголошено по всій території України.

18:45. Крилаті ракети на підступах до Вінницької та Одеської областей – ПС.

Глава Одеської ОВА закликав мешканців області не виходити з укриттів до кінця тривоги.

18:56. Група ракет рухається у напрямку Хмельницької області вздовж кордону з Молдовою – ПС.

ОНОВЛЕНО о 19:03. У передмісті Хмельницького чути вибухи, повідомляє співрозмовник LIGA.net.

Згодом ОВА повідомила, що в області працює ППО.

19:07. Повітряні сили закликали мешканців Тернопільщини йти в укриття.

19:13. Ракети увійшли у Львівську область, пишуть ПС.

19:19. "Загроза від крилатих ракет в областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною", – Повітряні сили.

19:27. Жителів Київщини закликають йти в укриття. Зафіксовано пуск ракет Х-47 "Кинджал" - ПС.

Мешканців Києва та Житомира закликають йти в укриття.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Ракети "Кинджал" у напрямку Хмельницької областіПС.

19:32. У передмісті Києва було чути вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net.

19:32. Ракети "Кинджал" летять в напрямку Кіровоградської області – ПС.

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Читайте також: Одеса. Треба знищувати установки ракет "Онікс" у Криму, Patriot може збивати Х-22 – ЗСУ

Артем Джеріпа
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