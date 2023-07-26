У небі над Вінниччиною збили дві крилаті ракети "Калібр" – Повітряні сили

Вдень 26 липня російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр", дві з них Повітряні сили збили в небі над Вінниччиною.

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Близько 14:09 співрозмовник LIGA.net у Вінницькій області заявив, що чув звуки вибухів. За його словами, це було схоже на звуки ППО.

За словами військових, пуски здійснювалися з акваторії Чорного моря, ймовірно, з російського підводного човна.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс за маршрутом слідування.

Всі дві ракети збили в небі над Вінницькою областю.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО — його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно.

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, постраждали житлові будинки та був практично зруйнований найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Вдалося збити дев'ять із 19 ракет.

Розвідка повідомила, що РФ модернізувала ракети "Онікс", а також Х-22 до Х-32. Повітряні сили кажуть, що Х-32 "летить далі та точніше".

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