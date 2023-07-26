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Зеленський: Є посилення системи ППО — направлять туди, де зараз найбільше потрібно

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 12:30
Зеленський: Є посилення системи ППО — направлять туди, де зараз найбільше потрібно - Фото
Володимир Зеленський (фото - ОП)

Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яке буде спрямовано туди, де зараз це найпотрібніше. Про це заявив після щоденної селекторної наради президент Володимир Зеленський.

"Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – написав він у соцмережах.

Верховний головнокомандувач не уточнив, що входить до "посилення" і де буде "посилено" ППО.

Росія завдає ударів ракетами та дронами як по містах, мирних громадянах і цивільних об'єктах, так і по військових цілях на лінії фронту та в тилу.

З огляду на те що у ЗСУ є лічені одиниці сучасних комплексів ПРО, які можуть збивати ракети Х-22/32, "Онікс", "Кинджал" та балістичні "Іскандери", російські терористи б'ють по обласних центрах та інших місцях, які неможливо прикрити всі тими засобами, які є в наявності, паралельно поширюючи ІПСО у дусі "Київ сам захистився, а нас покинув" для порушення єдності українського народу перед зовнішнім агресором.

За великого дефіциту засобів ППО на фронті російські вертольоти Ка-52 з протитанковими ракетами "Вихор" є однією з найбільших проблем (разом із дуже сильно замінованою місцевістю) контрнаступу Сил оборони на півдні.

Він додав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про наступальні та оборонні дії по всій лінії зіткнення: "Віримо у наших хлопців. Працюємо далі".

"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення", – резюмував Зеленський.

Читайте також: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках – ЗСУ

Євген Пилипенко
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ппо
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