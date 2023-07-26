Зеленський: Є посилення системи ППО — направлять туди, де зараз найбільше потрібно

Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яке буде спрямовано туди, де зараз це найпотрібніше. Про це заявив після щоденної селекторної наради президент Володимир Зеленський.

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"Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – написав він у соцмережах.

Верховний головнокомандувач не уточнив, що входить до "посилення" і де буде "посилено" ППО.

Росія завдає ударів ракетами та дронами як по містах, мирних громадянах і цивільних об'єктах, так і по військових цілях на лінії фронту та в тилу.



З огляду на те що у ЗСУ є лічені одиниці сучасних комплексів ПРО, які можуть збивати ракети Х-22/32, "Онікс", "Кинджал" та балістичні "Іскандери", російські терористи б'ють по обласних центрах та інших місцях, які неможливо прикрити всі тими засобами, які є в наявності, паралельно поширюючи ІПСО у дусі "Київ сам захистився, а нас покинув" для порушення єдності українського народу перед зовнішнім агресором.



За великого дефіциту засобів ППО на фронті російські вертольоти Ка-52 з протитанковими ракетами "Вихор" є однією з найбільших проблем (разом із дуже сильно замінованою місцевістю) контрнаступу Сил оборони на півдні.

Він додав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про наступальні та оборонні дії по всій лінії зіткнення: "Віримо у наших хлопців. Працюємо далі".

"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення", – резюмував Зеленський.

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