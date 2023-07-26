Зеленський: Є посилення системи ППО — направлять туди, де зараз найбільше потрібно
Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яке буде спрямовано туди, де зараз це найпотрібніше. Про це заявив після щоденної селекторної наради президент Володимир Зеленський.
"Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – написав він у соцмережах.
Верховний головнокомандувач не уточнив, що входить до "посилення" і де буде "посилено" ППО.
З огляду на те що у ЗСУ є лічені одиниці сучасних комплексів ПРО, які можуть збивати ракети Х-22/32, "Онікс", "Кинджал" та балістичні "Іскандери", російські терористи б'ють по обласних центрах та інших місцях, які неможливо прикрити всі тими засобами, які є в наявності, паралельно поширюючи ІПСО у дусі "Київ сам захистився, а нас покинув" для порушення єдності українського народу перед зовнішнім агресором.
За великого дефіциту засобів ППО на фронті російські вертольоти Ка-52 з протитанковими ракетами "Вихор" є однією з найбільших проблем (разом із дуже сильно замінованою місцевістю) контрнаступу Сил оборони на півдні.
Він додав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про наступальні та оборонні дії по всій лінії зіткнення: "Віримо у наших хлопців. Працюємо далі".
"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення", – резюмував Зеленський.
- У ніч проти 23 липня 2023 року країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, постраждали житлові будинки та був практично зруйнований найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Вдалося збити дев'ять із 19 ракет.
- Розвідка повідомила, що РФ модернізувала ракети "Онікс", а також Х-22 до Х-32. Повітряні сили кажуть, що Х-32 "летить далі та точніше".
- Для протидії "Оніксам" потрібно знищувати їхні пускові установки в Криму, заявили у ЗСУ, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
Читайте також: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках – ЗСУ
Коментарі