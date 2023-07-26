Зеленский: Есть усиление системы ПВО — направят туда, где сейчас больше всего нужно
Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено туда, где это нужнее всего в данный момент. Об этом заявил после ежедневного селекторного совещания президент Владимир Зеленский.
"Заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – написал он в соцсетях.
Верховный главнокомандующий не уточнил, что входит в "усиление" и где будет "усилена" ПВО.
Учитывая, что у ВСУ есть считаные единицы современных комплексов ПРО, которые могут сбивать ракеты Х-22/32, "Оникс", "Кинжал" и баллистические "Искандеры", российские террористы бьют по областным центрам и другим местам, которые невозможно прикрыть все теми средствами, которые есть в наличии, параллельно распространяя ИПСО в духе "Киев сам защитился, а нас бросил" для подрыва единства украинского народа перед лицом внешнего агрессора.
При большом дефиците средств ПВО на фронте российские вертолеты Ка-52 с противотанковыми ракетами "Вихрь" являются одной из наибольших проблем (наряду с очень сильно заминированной местностью) контрнаступления Сил обороны на юге.
Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения: "Верим в наших ребят. Работаем дальше".
"ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства", – резюмировал Зеленский.
- В ночь на 23 июля 2023 года страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, пострадали жилые дома и был практически разрушен крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Удалось сбить девять из 19 ракет.
- Разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".
- Для противодействия "Ониксам" нужно уничтожать их пусковые установки в Крыму, заявили в ВСУ, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.
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