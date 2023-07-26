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Зеленский: Есть усиление системы ПВО — направят туда, где сейчас больше всего нужно

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:30
Зеленский: Есть усиление системы ПВО — направят туда, где сейчас больше всего нужно - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено туда, где это нужнее всего в данный момент. Об этом заявил после ежедневного селекторного совещания президент Владимир Зеленский.

"Заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – написал он в соцсетях.

Верховный главнокомандующий не уточнил, что входит в "усиление" и где будет "усилена" ПВО.

Россия наносит удары ракетами и дронами как по городам, мирным людям и гражданским объектам, так и по военным целям на линии фронта и в тылу.

Учитывая, что у ВСУ есть считаные единицы современных комплексов ПРО, которые могут сбивать ракеты Х-22/32, "Оникс", "Кинжал" и баллистические "Искандеры", российские террористы бьют по областным центрам и другим местам, которые невозможно прикрыть все теми средствами, которые есть в наличии, параллельно распространяя ИПСО в духе "Киев сам защитился, а нас бросил" для подрыва единства украинского народа перед лицом внешнего агрессора.

При большом дефиците средств ПВО на фронте российские вертолеты Ка-52 с противотанковыми ракетами "Вихрь" являются одной из наибольших проблем (наряду с очень сильно заминированной местностью) контрнаступления Сил обороны на юге.

Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения: "Верим в наших ребят. Работаем дальше".

"ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства", – резюмировал Зеленский.

Читайте также: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам – ВСУ

Євген Пилипенко
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пво
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