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Россияне уничтожили Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 03:44
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Ночью 23 июля в результате массированной ракетной атаки россиян был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщил сайт городского совета.

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На видео сразу после прилета ракет видны разрушения и пожар.

В ролике от горсовета пожара уже нет, коммунальные службы разбирают завалы и выносят из крупнейшего в Одессе православного храма фрагменты лепки, которые можно спасти и реставрировать.







Видео: libkos

Кроме, как отметили в мэрии, "значительных" повреждений здания пострадали также православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, самую известную христианскую святыню юга Украины, являющуюся "покровительницей Одессы".

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В 2010 году собор крестил глава РПЦ Кирилл, который в 2022 году де-факто "благословил" россиян на геноцид украинцев.

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

На месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

Євген Пилипенко
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