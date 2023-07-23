Ночью 23 июля в результате массированной ракетной атаки россиян был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщил сайт городского совета.

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На видео сразу после прилета ракет видны разрушения и пожар.

В ролике от горсовета пожара уже нет, коммунальные службы разбирают завалы и выносят из крупнейшего в Одессе православного храма фрагменты лепки, которые можно спасти и реставрировать.

Видео: libkos

Кроме, как отметили в мэрии, "значительных" повреждений здания пострадали также православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, самую известную христианскую святыню юга Украины, являющуюся "покровительницей Одессы".

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В 2010 году собор крестил глава РПЦ Кирилл, который в 2022 году де-факто "благословил" россиян на геноцид украинцев.

На месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.

После этого оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и других объектам.

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