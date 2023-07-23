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Ночью 23 июля российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 взлетели с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе и запустили по Одесской области противокорабельные сверхзвуковые ракеты Х-22. Об этом сообщил мониторинг-канал Воздушных сил ВСУ.

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О взлете "тушек", их полете, пусках ракет и их отслеживании пишет канал Воздушных сил ВСУ.

00:54. Зафиксированы пуски ракет. Количество неизвестно.

00:56-01:01. Взрывы в Одессе. Работает ПВО.

00:57. Снова комбинированный удар террористов: запущены крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы" из оккупированного Крыма. По Одесской и, возможно, Николаевской областях.

01:02. В городе не прекращаются взрывы. Звуки ПВО смешались со звуками прилетов. В небе звуки истребителей, пишет собеседник с юга Одессы. Это украинские ВС ВСУ.

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01:08. Новые взрывы.

01:10. Еще пуски Х-22 российских террористов.

01:15-01:16. Взрывы в Одессе продолжаются.

01:16. Глава ОВА: "Страна-террорист в очередной раз атакует Одесскую область разными видами оружия. Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам".

01:17. Анонимный паблик Крымский ветер, который сообщает информацию из оккупации с фото/видео, сообщил, что около часа ночи в Джанкое слышали три взрыва. Позднее уточнил, что это, возможно, были пуски ракет из С-300.

01:20. Глава Офиса президента в который раз Вашингтону: "Это неприкрытый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет".

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СПРАВКА. Самолет Ту-22М3 может нести три противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 "Буря". Ракета известна неточностью: устаревший радар наведения плохо различает цели в городской застройке, если бьют по земле. Круговое вероятное отклонение ракет при стрельбе по площадям — 5 км. Длина ракеты до 11,67 м, диаметр 90-92 cм, стартовая масса — 5900-6000 кг (боевая часть — 930-1000 кг), максимальная дальность — до 600 км. Скорость максимальная – 1036 м/с, перед ударом – 700 м/с. Максимальный набор высоты – до 25 км. Пикирует на цель под углом 30°. Сбивать Х-22,



. Самолет Ту-22М3 может нести три противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 "Буря". Ракета известна неточностью: устаревший радар наведения плохо различает цели в городской застройке, если бьют по земле. Круговое вероятное отклонение ракет при стрельбе по площадям — 5 км. Длина ракеты до 11,67 м, диаметр 90-92 cм, стартовая масса — 5900-6000 кг (боевая часть — 930-1000 кг), максимальная дальность — до 600 км. Скорость максимальная – 1036 м/с, перед ударом – 700 м/с. Максимальный набор высоты – до 25 км. Пикирует на цель под углом 30°. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты.

После этого оккупанты четыре ночи подряд массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам и других объектам. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.

Свыше 400 Х-22 на вооружении ВСУ были утилизированы/отданы после упразднения Украиной своего авиапарка Ту-22М.

В Воздушных силах говорят, что у РФ было около 250 ракет Х-22, из которых оккупанты израсходовали уже 150, и новые не производят.

Вечером 21 июля выяснилось, что передача Украине баллистических ракет ATACMS - на рассмотрении у президента США Байдена, который обсуждает этот вопрос с Киевом. США все еще против, пишет WP.

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