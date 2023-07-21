Передача Украине ATACMS на рассмотрении у Байдена и обсуждается с Зеленским – Салливан

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS находится на рассмотрении президента и решения по нему пока нет. Об этом он сообщил в выступлении на Аспенском форуме в США.

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В ответ на вопрос ведущего о возможности поставок Украине систем оружия новых поколений Салливан сказал, что ВСУ эффективно используют при наступлении переданные Британией и Францией дальнобойные ракеты наряду с теми военными ресурсами, которые были переданы Украине США.

При этом, сказал он, вопрос о передаче Украине ракет ATACMS находится на рассмотрении президента Байдена и определенного решения по нему пока нет.

"Этот вопрос постоянно обсуждается с президентом Владимиром Зеленским, и я крайне сожалею, что не могу прямо сегодня сказать вам, каков будет результат", – сказал Салливан.

Он также отметил, отвечая на следующий вопрос о "красных линиях" Кремля, что Белый дом не боится идти на риск, но по-прежнему старается избегать в отношениях с Москвой неуправляемой эскалации, и поэтому дозирует оказание Украине военной помощи, стараясь привязывать ее состав к нуждам меняющейся стратегической ситуации.

"Мы делаем что-то, потом смотрим, как Россия на это отвечает или не отвечает, делаем следующий шаг, смотрим на ответ или не ответ России, и это очень чутко организованный процесс... На протяжении последних 16 месяцев мы не были статичны, мы менялись вместе с тем, как менялась война", – подчеркнул Салливан.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

9 июня 2023 года в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партий.

29 июня журналисты The Wall Street Journal писали о том, что в Белом доме близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины на фоне "мятежа" главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина.

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