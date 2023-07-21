Передання Україні ATACMS на розгляді у Байдена та обговорюється із Зеленським – Салліван

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що питання про передання Україні далекобійних ракет ATACMS знаходиться на розгляді президента і рішення щодо нього поки немає. Про це він повідомив у виступі на Аспенському форумі у США.

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У відповідь на питання ведучого про можливість постачання Україні систем зброї нових поколінь Салліван сказав, що ЗСУ ефективно використовують під час наступу передані Британією та Францією далекобійні ракети поряд із тими військовими ресурсами, які були передані Україні США.

Водночас, сказав він, питання про передання Україні ракет ATACMS знаходиться на розгляді президента Байдена і певного рішення щодо нього поки що немає.

"Це питання постійно обговорюється з президентом Володимиром Зеленським, і я вкрай шкодую, що не можу сьогодні сказати вам, яким буде результат", – сказав Салліван.

Він також зазначив, відповідаючи на наступне питання про "червоні лінії" Кремля, що Білий дім не боїться йти на ризик, але, як і раніше, намагається уникати у відносинах із Москвою некерованої ескалації, і тому дозує надання Україні військової допомоги, намагаючись прив'язувати її склад до потреб стратегічної ситуації, що змінюється.

"Ми робимо щось, потім дивимося, як Росія на це відповідає чи не відповідає, робимо наступний крок, дивимося на відповідь чи не відповідь Росії, і це дуже чуйно організований процес... Протягом останніх 16 місяців ми не були статичними, ми змінювалися разом із тим, як змінювалася війна", – наголосив Салліван.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження цілі від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження цілі від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

9 червня 2023 року у Конгрес США внесли резолюцію, яка закликає до негайного передання далекобійних ракет ATACMS Україні. Ініціаторами виступили представники і Демократичної, і Республіканської партій.

29 червня журналісти The Wall Street Journal писали про те, що в Білому домі близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України на тлі "заколоту" ватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина.

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