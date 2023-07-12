У Байдена думають, чи передавати Україні далекобійні ракети ATACMS – The New York Times
Американська газета The New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського неназваних офіційних осіб пише, що в адміністрації президента США Джо Байдена відбуваються негласні обговорення щодо можливого передання Україні ракет великої дальності ATACMS.
Співрозмовники журналістів розповіли, що "тихі дебати" йдуть навколо питання, чи потрібно передати Україні хоча б кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зараз зарезервовані для інших загроз безпеці.
Американські чиновники попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові, пише NYT.
За словами прессекретарки оборонної компанії Lockheed Martin, з моменту розробки ракети було вироблено всього близько 4000 одиниць ATACMS. Передання їх Україні поставить під загрозу готовність в інших гарячих точках, додає видання.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам, що він "абсолютно впевнений, що все, що зараз неможливо, стане можливим".
За його словами, він веде переговори з американськими офіційними особами щодо ATACMS та з німецькими – щодо далекобійних ракет Taurus.
- 9 червня 2023 року у Конгрес США внесли резолюцію, яка закликає до негайного передання далекобійних ракет ATACMS Україні. Ініціаторами виступили представники і Демократичної, і Республіканської партій.
- 29 червня журналісти The Wall Street Journal писали про те, що в Білому домі близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України на тлі "заколоту" ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина.
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