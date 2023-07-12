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У Байдена думають, чи передавати Україні далекобійні ракети ATACMS – The New York Times

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 06:10
У Байдена думають, чи передавати Україні далекобійні ракети ATACMS – The New York Times - Фото
ATACMS (Фото: US Army)

Американська газета The New York Times з посиланням на двох американських та одного європейського неназваних офіційних осіб пише, що в адміністрації президента США Джо Байдена відбуваються негласні обговорення щодо можливого передання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Співрозмовники журналістів розповіли, що "тихі дебати" йдуть навколо питання, чи потрібно передати Україні хоча б кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зараз зарезервовані для інших загроз безпеці. 

Американські чиновники попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові, пише NYT.

За словами прессекретарки оборонної компанії Lockheed Martin, з моменту розробки ракети було вироблено всього близько 4000 одиниць ATACMS. Передання їх Україні поставить під загрозу готовність в інших гарячих точках, додає видання.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам, що він "абсолютно впевнений, що все, що зараз неможливо, стане можливим".

За його словами, він веде переговори з американськими офіційними особами щодо ATACMS та з німецькими – щодо далекобійних ракет Taurus.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження цілі від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
  • 9 червня 2023 року у Конгрес США внесли резолюцію, яка закликає до негайного передання далекобійних ракет ATACMS Україні. Ініціаторами виступили представники і Демократичної, і Республіканської партій.
  • 29 червня журналісти The Wall Street Journal писали про те, що в Білому домі близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України на тлі "заколоту" ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина.

Читайте також: Франція дасть Україні далекобійні ракети – Макрон

Мілана Головань
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