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Німеччина все ще відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 17:45
Німеччина все ще відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus - Фото
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Литви вкотре наголосив на незмінній позиції його країни щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Його цитує Bild.

"Щодо далекобійної зброї, я хочу ще раз чітко заявити, що наша позиція залишається обережною, як, до речі, і позиція наших американських партнерів", – зазначив Пісторіус.

Він додав, що наразі в його рішенні немає жодних змін.

Те саме він говорив на початку червня під час візиту до Кельна.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

  • 23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комітету Бундестагу з оборонної політики Маркус Фабер зазначив, що ці ракети "зможуть бити окупантів будь-де".
  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus 26 квітня.

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Мілана Головань
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війнаНімеччинаракетаборис пісторіусTaurus
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