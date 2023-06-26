Німеччина все ще відмовляється передати Україні далекобійні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Литви вкотре наголосив на незмінній позиції його країни щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Його цитує Bild.

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"Щодо далекобійної зброї, я хочу ще раз чітко заявити, що наша позиція залишається обережною, як, до речі, і позиція наших американських партнерів", – зазначив Пісторіус.

Він додав, що наразі в його рішенні немає жодних змін.

Те саме він говорив на початку червня під час візиту до Кельна.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.



Більше про ці ракети LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.Більше про ці ракетиписала тут

23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow. Член комітету Бундестагу з оборонної політики Маркус Фабер зазначив, що ці ракети "зможуть бити окупантів будь-де".

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus 26 квітня.

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