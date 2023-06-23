Кулеба: Вся зброя, про яку Україна просила у Заходу "розблокована", але чекаємо на ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Telegraph заявив, що вся зброя, на яку Україна очікувала отримати від західних союзників, вже "розблокована", хоча Київ все ще просить Вашингтон про далекобійні ракети ATACMS.

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Видання не наводить чіткої цитати Кулеби, проте вказує, що за його словами, всі види зброї, які Україна просила у західних союзників, зокрема засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, винищувачі та високоточні ракети дальнього радіуса дії, наразі "розблоковані".

Однак, за його словами, "залишається питання щодо швидкості та масштабу" постачань снарядів Україні.

"Найвища гора, на яку ми маємо піднятися, – це забезпечення сталості постачань артилерійських боєприпасів. Це все ще непідкорена вершина збройної дипломатії", – сказав він.

Крім того, міністр додав, що Київ все ще намагається переконати Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS, оскільки, за його словами, "британських ракет Storm Shadow немає у достатній кількості".

16 травня 2023 року у Пентагоні заявили, що позиція США щодо постачання Україні далекобійних озброєнь не змінилася, попри передання Великою Британією ракет Storm Shadow.

Україна просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.

19 червня президент Зеленський відзначив ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією. Зазначив, що вони зараз роблять на фронті "дуже корисну і точну справу".

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