RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба: Вся зброя, про яку Україна просила у Заходу "розблокована", але чекаємо на ATACMS

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 16:30
Кулеба: Вся зброя, про яку Україна просила у Заходу
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Telegraph заявив, що вся зброя, на яку Україна очікувала отримати від західних союзників, вже "розблокована", хоча Київ все ще просить Вашингтон про далекобійні ракети ATACMS.

Видання не наводить чіткої цитати Кулеби, проте вказує, що за його словами, всі види зброї, які Україна просила у західних союзників, зокрема засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, винищувачі та високоточні ракети дальнього радіуса дії, наразі "розблоковані".

Однак, за його словами, "залишається питання щодо швидкості та масштабу" постачань снарядів Україні.

"Найвища гора, на яку ми маємо піднятися, – це забезпечення сталості постачань артилерійських боєприпасів. Це все ще непідкорена вершина збройної дипломатії", – сказав він.

Крім того, міністр додав, що Київ все ще намагається переконати Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS, оскільки, за його словами, "британських ракет Storm Shadow немає у достатній кількості".

  • 16 травня 2023 року у Пентагоні заявили, що позиція США щодо постачання Україні далекобійних озброєнь не змінилася, попри передання Великою Британією ракет Storm Shadow.
  • Україна просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього.
  • 19 червня президент Зеленський відзначив ефективність далекобійних ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією. Зазначив, що вони зараз роблять на фронті "дуже корисну і точну справу".

Читайте також: Посол у США: Білий дім наприкінці травня показав зміну думки щодо постачання ATACMS Україні

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДмитро Кулебавійськова допомогаракетаatacmsStorm Shadow
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 