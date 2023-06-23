UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Все оружие, о котором Украина просила у Запада "разблокировано", но ждем ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 16:30
Кулеба: Все оружие, о котором Украина просила у Запада
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Telegraph заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от западных союзников, уже "разблокировано", хотя Киев все еще просит Вашингтон о дальнобойных ракетах ATACMS.

Издание не приводит четкой цитаты Кулебы, однако указывает, что по его словам, все виды оружия, которые Украина просила у западных союзников, в том числе средства противовоздушной обороны, современные танки, истребители и высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, "разблокированы".

Однако, по его словам, "остается вопрос о скорости и масштабе" поставок снарядов Украине.

"Высшая гора, на которую мы должны подняться, – это обеспечение постоянства поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина вооруженной дипломатии", – сказал он.

Кроме того, министр добавил, что Киев все еще пытается убедить Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку, по его словам, "британских ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве".

  • 16 мая 2023 года в Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией ракет Storm Shadow.
  • Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.
  • 19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он отметил, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".

Читайте также: Посол в США: Белый дом в конце мая показал изменение мнения по поводу поставок ATACMS Украине

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетавоенная помощьдмитрий кулебаATACMSStorm Shadow
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 