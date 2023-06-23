Кулеба: Все оружие, о котором Украина просила у Запада "разблокировано", но ждем ATACMS
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Telegraph заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от западных союзников, уже "разблокировано", хотя Киев все еще просит Вашингтон о дальнобойных ракетах ATACMS.
Издание не приводит четкой цитаты Кулебы, однако указывает, что по его словам, все виды оружия, которые Украина просила у западных союзников, в том числе средства противовоздушной обороны, современные танки, истребители и высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, "разблокированы".
Однако, по его словам, "остается вопрос о скорости и масштабе" поставок снарядов Украине.
"Высшая гора, на которую мы должны подняться, – это обеспечение постоянства поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина вооруженной дипломатии", – сказал он.
Кроме того, министр добавил, что Киев все еще пытается убедить Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку, по его словам, "британских ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве".
- 16 мая 2023 года в Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией ракет Storm Shadow.
- Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.
- 19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он отметил, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".
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