Кулеба: Все оружие, о котором Украина просила у Запада "разблокировано", но ждем ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Telegraph заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от западных союзников, уже "разблокировано", хотя Киев все еще просит Вашингтон о дальнобойных ракетах ATACMS.

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Издание не приводит четкой цитаты Кулебы, однако указывает, что по его словам, все виды оружия, которые Украина просила у западных союзников, в том числе средства противовоздушной обороны, современные танки, истребители и высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, "разблокированы".

Однако, по его словам, "остается вопрос о скорости и масштабе" поставок снарядов Украине.

"Высшая гора, на которую мы должны подняться, – это обеспечение постоянства поставок артиллерийских боеприпасов. Это все еще непокоренная вершина вооруженной дипломатии", – сказал он.

Кроме того, министр добавил, что Киев все еще пытается убедить Вашингтон предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку, по его словам, "британских ракет Storm Shadow нет в достаточном количестве".

16 мая 2023 года в Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией ракет Storm Shadow.

Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет.

19 июня президент Зеленский отметил эффективность дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией. Он отметил, что они сейчас делают на фронте "очень полезное и точное дело".

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