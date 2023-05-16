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США спросили, будут ли они поставлять ВСУ дальнобойные вооружения как Британия. Ответ: Нет

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 07:24
США спросили, будут ли они поставлять ВСУ дальнобойные вооружения как Британия. Ответ: Нет - Фото
Патрик Райдер (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией авиационных ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос, изменятся ли расчеты США в отношении обеспечения огневого поражения Украины с большей дальностью после обещания Британии поставить  дальнобойные ракеты и БпЛА Райдер ответил: Нет, это не так. 

"Как мы уже говорили, мы собираемся продолжать активные обсуждения с Украиной, с нашими союзниками о том, каковы их самые неотложные потребности в помощи в области безопасности", — сказал он.

Представитель Пентагона заявил, что США поставили Украине артиллерию, противовоздушную оборону, бронетехнику и боеприпасы, а также будут продолжать делать это в будущем. 

Насчет возможной передачи Украине западных истребителей позиция Вашингтона также осталась неизменно отрицательной, подчеркнул Райдер.

  • 11 мая 2023 года телеканал CNN сообщил, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

Читайте также: Великобритания передаст Украине ракеты ПВО и БПЛА с радиусом действия 200 километров

Дмитрий Гриниченко
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