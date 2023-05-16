США спросили, будут ли они поставлять ВСУ дальнобойные вооружения как Британия. Ответ: Нет

В Пентагоне заявили, что позиция США по поставкам Украине дальнобойных вооружений не изменилась, несмотря на передачу Великобританией авиационных ракет Storm Shadow. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США Патрик Райдер.

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Отвечая на вопрос, изменятся ли расчеты США в отношении обеспечения огневого поражения Украины с большей дальностью после обещания Британии поставить дальнобойные ракеты и БпЛА Райдер ответил: Нет, это не так.

"Как мы уже говорили, мы собираемся продолжать активные обсуждения с Украиной, с нашими союзниками о том, каковы их самые неотложные потребности в помощи в области безопасности", — сказал он.

Представитель Пентагона заявил, что США поставили Украине артиллерию, противовоздушную оборону, бронетехнику и боеприпасы, а также будут продолжать делать это в будущем.

Насчет возможной передачи Украине западных истребителей позиция Вашингтона также осталась неизменно отрицательной, подчеркнул Райдер.

11 мая 2023 года телеканал CNN сообщил, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

15 мая стало известно, что Британия летом 2023 года приступит к обучению украинских боевых пилотов.

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