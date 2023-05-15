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Британия летом начнет обучение украинских пилотов и работает над передачей F-16

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 11:23
Британия летом начнет обучение украинских пилотов и работает над передачей F-16 - Фото
F-16 (Фото: Depositphotos)

Великобритания летом 2023 начнет обучение украинских боевых пилотов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Отмечается, что таким образом, защитникам Украины удастся "получить базовую подготовку" на истребителях западного образца.

"Это позволит адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, чтобы они могли использовать другой тип самолета", – пояснили в правительстве Британии.

Там также добавили, что эта подготовка "идет бок о бок" с усилиями Лондона по сотрудничеству с другими странами об обеспечении самолетов F16 – истребителей, "выбираемых Украиной".

15 мая 2023 года стало известно, что Британия в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

  • 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

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Олег Васькив
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Великобританиявойнаf-16обучение
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