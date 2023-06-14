Посол в США: Белый дом в конце мая показал изменение мнения о поставках ATACMS Украине

Президент США Джо Байден в конце мая продемонстрировал изменение позиции относительно возможности поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью The Page.

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"В конце мая произошло важное изменение тональности ответа президента США Джо Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS: если до этого все ответы звучали как Just forget it, тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", – сказала Маркарова.

Посол в США отметила, что в переговорах с союзниками о военной помощи Украине нет непреодолимых красных линий, и есть много видов вооружений, о поставках которых Украина сначала слышала "нет", а потом – "да".

"Это не всегда потому, что была четкая позиция НЕТ, и она сменилась четкой позицией ДА – это потому, что для получения каждой возможности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", – пояснила Маркарова.

Она назвала эти факторы:

- наличие вида вооружений;

- сроки обучения его эксплуатации;

- интеграция с уже имеющимися у ВСУ вооружениями;

- наличие вооружения в достаточном количестве не только у США, но и у других партнеров;

- производственный комплекс, который должен это поддерживать;

- логистика.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".

9 июня представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине.

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