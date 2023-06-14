Посол в США: Белый дом в конце мая показал изменение мнения о поставках ATACMS Украине
Президент США Джо Байден в конце мая продемонстрировал изменение позиции относительно возможности поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью The Page.
"В конце мая произошло важное изменение тональности ответа президента США Джо Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS: если до этого все ответы звучали как Just forget it, тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", – сказала Маркарова.
Посол в США отметила, что в переговорах с союзниками о военной помощи Украине нет непреодолимых красных линий, и есть много видов вооружений, о поставках которых Украина сначала слышала "нет", а потом – "да".
"Это не всегда потому, что была четкая позиция НЕТ, и она сменилась четкой позицией ДА – это потому, что для получения каждой возможности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", – пояснила Маркарова.
Она назвала эти факторы:
- наличие вида вооружений;
- сроки обучения его эксплуатации;
- интеграция с уже имеющимися у ВСУ вооружениями;
- наличие вооружения в достаточном количестве не только у США, но и у других партнеров;
- производственный комплекс, который должен это поддерживать;
- логистика.
- 30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".
- 9 июня представители Демократической и Республиканской партий США зарегистрировали резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине.
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