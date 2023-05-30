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Байдена спросили, не пора ли дать ракеты ATACMS Украине. Ответ: Это все еще в игре

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 08:16
Байдена спросили, не пора ли дать ракеты ATACMS Украине. Ответ: Это все еще в игре - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре". Об этом он сообщил в комментарии журналисту Алексу Рофоглу.

По его словам, усиление ударов России ракетами и дронами по Киеву "не неожиданно". 

"Поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно", — сказал Байден.

На вопрос о том, не пора ли передать Украине баллистические ракеты ATACMS, он ответил "это все еще в игре" — это означает, что вопрос все еще актуален и обсуждается.

То есть Байден, не подтвердил, но и не опроверг намерения передать данный тип ракет Украине. 

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Дмитрий Гриниченко
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