Байдена спросили, не пора ли дать ракеты ATACMS Украине. Ответ: Это все еще в игре

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре". Об этом он сообщил в комментарии журналисту Алексу Рофоглу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, усиление ударов России ракетами и дронами по Киеву "не неожиданно".

"Поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно", — сказал Байден.

На вопрос о том, не пора ли передать Украине баллистические ракеты ATACMS, он ответил "это все еще в игре" — это означает, что вопрос все еще актуален и обсуждается.

То есть Байден, не подтвердил, но и не опроверг намерения передать данный тип ракет Украине.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

14 февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что у них нет лишних ракет большой дальности ATACMS.

21 февраля в Конгрессе США заявили, что импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

США думают над поставками Украине дальнобойного оружия, но не ATACMS – Милли.

Читайте также: Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.