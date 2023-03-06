Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ
Россия воздерживается от закупок баллистические ракеты в Иране из-за опасений того, что в ответ на это Запад может передать Украине ракеты ATACMS, которыми ВСУ смогут поражать цели на дистанции до 300 км. Об этом сообщает Financial Times.
Западные страны считают, что Тегеран остается открытым к военному сотрудничеству с Москвой, но в Кремле пока воздерживаются от закупки иранских сверхзвуковых ракет. Одна из причин — возможная поставка западными партнерами ATACMS Украине в ответ.
По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, западные союзники считают отношения России и Ирана "чрезвычайно тревожными".
"Эта ситуация, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема разговоров внутри Альянса. И мы продолжим посылать Ирану сигналы об опасности материальной поддержки России в ее атаках и войне против Украины", – сказала она.
В то же время Москва может изменить свою позицию относительно иранских баллистических ракет, пишет FT. Это связано с острым дефицитом таких боеприпасов в России и проблемами их внутреннего производства.
По словам европейского чиновника, имя которого не называется, российские войска "находятся в ужасающей ситуации", поскольку запасы управляемых ракет и артиллерии у них "уменьшились вдвое".
- 12 февраля 2023 года The Guardian писали, что Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.
- 14 февраля китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.
- 15 февраля ЕС ввел очередные санкции против Ирана.
- 25 февраля в возведении британской разведки говорилось о том, что оккупанты, вероятно, исчерпали запасы иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и постараются пополнить их.
- 27 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей.
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