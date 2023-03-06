Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Россия воздерживается от закупок баллистические ракеты в Иране из-за опасений того, что в ответ на это Запад может передать Украине ракеты ATACMS, которыми ВСУ смогут поражать цели на дистанции до 300 км. Об этом сообщает Financial Times.

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Западные страны считают, что Тегеран остается открытым к военному сотрудничеству с Москвой, но в Кремле пока воздерживаются от закупки иранских сверхзвуковых ракет. Одна из причин — возможная поставка западными партнерами ATACMS Украине в ответ.

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, западные союзники считают отношения России и Ирана "чрезвычайно тревожными".

"Эта ситуация, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема разговоров внутри Альянса. И мы продолжим посылать Ирану сигналы об опасности материальной поддержки России в ее атаках и войне против Украины", – сказала она.

В то же время Москва может изменить свою позицию относительно иранских баллистических ракет, пишет FT. Это связано с острым дефицитом таких боеприпасов в России и проблемами их внутреннего производства.

По словам европейского чиновника, имя которого не называется, российские войска "находятся в ужасающей ситуации", поскольку запасы управляемых ракет и артиллерии у них "уменьшились вдвое".

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Мілана Головань

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