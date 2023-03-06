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Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 13:55
Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ - Фото
Тактические иранские ракеты Fateh-110 (Фото: ЕРА)

Россия воздерживается от закупок баллистические ракеты в Иране из-за опасений того, что в ответ на это Запад может передать Украине ракеты ATACMS, которыми ВСУ смогут поражать цели на дистанции до 300 км. Об этом сообщает Financial Times.

Западные страны считают, что Тегеран остается открытым к военному сотрудничеству с Москвой, но в Кремле пока воздерживаются от закупки иранских сверхзвуковых ракет. Одна из причин — возможная поставка западными партнерами ATACMS Украине в ответ.

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, западные союзники считают отношения России и Ирана "чрезвычайно тревожными".

"Эта ситуация, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема разговоров внутри Альянса. И мы продолжим посылать Ирану сигналы об опасности материальной поддержки России в ее атаках и войне против Украины", – сказала она.

В то же время Москва может изменить свою позицию относительно иранских баллистических ракет, пишет FT. Это связано с острым дефицитом таких боеприпасов в России и проблемами их внутреннего производства.

По словам европейского чиновника, имя которого не называется, российские войска "находятся в ужасающей ситуации", поскольку запасы управляемых ракет и артиллерии у них "уменьшились вдвое".

Читайте также: Иран достиг обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg

Мілана Головань
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война Иран вооружение баллистические ракеты ATACMS дальнобойные ракеты
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