Россия предлагает Ирану помощь в ракетной программе в обмен на оружие – ЦРУ

Россия в обмен на ударные беспилотники и другое оружие предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей. Об этом заявил в интервью CBS директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает CNN.

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По его словам, альянс между Россией и Ираном быстро развивается, и это "тревожный" нарратив.

"Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни ударных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям и разрушить украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и танков", – сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирану в обмен на военную помощь в российской войне против Украины.

Бернс также описал свой разговор с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и сказал, что российский диктатор Владимир Путин "слишком уверен" в своей способности победить Украину.

Директор ЦРУ назвал разговор с Нарышкиным "достаточно печальным", но сказал, что он понял некоторые ключевые моменты.

"Моей целью было не говорить о переговорах. Это то, что украинцам придется обсудить с россиянами, если они сочтут нужным. Я пытался четко объяснить Нарышкину — и через него президенту Путину — серьезные последствия, если Россия когда-нибудь решит применить любое ядерное оружие. И я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что президент Путин тоже это понял", – сказал Бернс.

Отвечая на вопрос, почему этот разговор был печальным, Бернс добавил: "Со стороны господина Нарышкина также было очень дерзкое отношение, чувство дерзости и гордыни, отражающее собственную точку зрения Путина — его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он верит, что может перетереть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов придет".

25 февраля разведка Великобритании сообщила, что российские оккупанты, вероятно, исчерпали запасы иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и постараются пополнить их.

По данным The Guardian, Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.

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Вадим Ребрина

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