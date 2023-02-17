Россия привезла в оккупированный Луганск инструкторов из Ирана – Генштаб

Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Главного управления разведки Минобороны, для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли не только иранских, но и курдских наемников.

6 февраля ГУР сообщило, что к началу месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрены поставки совокупно 1750 единиц.

9 февраля сообщалось, что Иран, очевидно, модифицирует ударные беспилотники, поставляемые России специально для увеличения ущерба гражданским объектам.

По данным The Guardian, Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.

Вадим Ребрина

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