Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты, предположительно, привлекли не только иранских, но и курдских наемников. Об этом свидетельствуют данные перехвата Главного управления разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечают в ГУР, командование оккупационных войск вовлекает в атаки по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов, но и курдских, имеющих опыт боевого использования Shahed.
В военной разведке напомнили, что во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.
В перехвате разговоров оккупантов во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси.
Это краткий диалог двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели.
"Плохо тебя слышу. Какие выбрать координаты?" – спрашивает один участник разговора.
- С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
Читайте также: У Буданова утверждают: РФ не имеет ресурсов для большого наступления, но обострение будет
Комментарии