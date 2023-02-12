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В организации атак дронов по Украине, видимо, участвуют иранские и курдские наемники – ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 12:43
Иранский дрон (Скриншот видео)
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Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты, предположительно, привлекли не только иранских, но и курдских наемников. Об этом свидетельствуют данные перехвата Главного управления разведки Минобороны.

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Как отмечают в ГУР, командование оккупационных войск вовлекает в атаки по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов, но и курдских, имеющих опыт боевого использования Shahed.

В военной разведке напомнили, что во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

В перехвате разговоров оккупантов во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси. 

Это краткий диалог двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели.

"Плохо тебя слышу. Какие выбрать координаты?" – спрашивает один участник разговора.

  • С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.

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Наталія Медведєва
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война Иран дрон гур курды Shahed-136
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