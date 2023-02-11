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У Буданова утверждают: РФ не имеет ресурсов для большого наступления, но обострение будет

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 12:19
У Буданова утверждают: РФ не имеет ресурсов для большого наступления, но обострение будет - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что Россия не имеет ресурсов для крупномасштабного наступления в Украине. Об этом заявил представитель военной разведки Андрей Черняк.

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По его словам, в медиа распространяется информация о якобы запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении россиян, но противник ведет его с начала большой войны. 

Он отметил, что Москва в ближайшие недели активизирует свои усилия на Донбассе, а сейчас оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне. 

Разведчик подчеркнул, что российское командование не имеет достаточных ресурсов для масштабных наступательных операций, а главной целью врага остается достижение хоть какого-то тактического успеха на востоке. 

Ранее в Белом доме заявили, что российские оккупанты еще не начали новое крупное наступление в Украине, а с потеплением весной боевые действия ужесточатся.

Читайте также: Генштаб: ВСУ держат Бахмут, отбивают атаки россиян в районе ключевых трасс — карта боев

Дмитро Гриниченко
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