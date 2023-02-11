У Буданова утверждают: РФ не имеет ресурсов для большого наступления, но обострение будет

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что Россия не имеет ресурсов для крупномасштабного наступления в Украине. Об этом заявил представитель военной разведки Андрей Черняк.

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По его словам, в медиа распространяется информация о якобы запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении россиян, но противник ведет его с начала большой войны.

Он отметил, что Москва в ближайшие недели активизирует свои усилия на Донбассе, а сейчас оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне.

Разведчик подчеркнул, что российское командование не имеет достаточных ресурсов для масштабных наступательных операций, а главной целью врага остается достижение хоть какого-то тактического успеха на востоке.

Ранее в Белом доме заявили, что российские оккупанты еще не начали новое крупное наступление в Украине, а с потеплением весной боевые действия ужесточатся.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

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Дмитро Гриниченко

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