Британская разведка: Россия исчерпала запасы беспилотников из Ирана. Будет искать новые

Российские оккупанты, вероятно, исчерпали запасы иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и будут пытаться восполнить их. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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По его словам, сообщения о применении иранских БПЛА не поступали как минимум с 15 февраля, а до этого украинские военные сообщали о том, что с конца января по начало февраля было сбито не менее 24 Shahed-136, а десятки были уничтожены в первые несколько дней года.

Отмечается, что отсутствие развертывания беспилотников, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свои текущие запасы и, скорее всего, будет искать пополнения запасов.

Британцы пишут, что хотя иранские дроны не показывают хорошие результаты в уничтожении целей, Россия рассматривает их как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных крылатых ракет.

6 февраля ГУР сообщило, что к началу месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрены поставки совокупно 1750 единиц.

9 февраля сообщалось, что Иран, очевидно, модифицирует ударные беспилотники, поставляемые России специально для увеличения ущерба гражданским объектам.

По данным The Guardian, Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.

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Дмитро Гриниченко

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