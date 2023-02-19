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Иран добился обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 22:55
Иран добился обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg - Фото
Иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)

Международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до 84%, хотя до сих пор считалось, что у Тегерана нет оборудования для обогащения урана выше уровня 60%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов утверждает, что международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 84% – это лишь на 6% ниже уровня, который необходим для изготовления  ядерной боеголовки. 

Иран ранее официально утверждал, что его центрифуги настроены на обогащение урана максимум до 60%.

МАГАТЭ в настоящее время пытается выяснить, как Иран накопил уран такой чистоты. Агентство готовит ежеквартальный отчет о положении с ядерной программой Ирана к заседанию Совета управляющих, которое состоится 6 марта в Вене.

Обнаружение у режима Тегерана урана высокой очистки может привести к обострению кризиса вокруг ядерной программы Ирана, отмечает агентство.  

СПРАВКА. Изотоп урана-235 с содержанием до 20% называют низкообогащенным и используют (начиная с концентрации 2-5%) в энергетических реакторах. Тот же изотоп с содержанием от 20% называют высокообогащенным или "оружейным", так как он может использоваться в термоядерном оружии в качестве оболочки заряда. Для изготовления полноценной ядерной боеголовки необходима очистка урана до уровня 90%.
Сергій Бережний
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Иран ядерная программа обогащение урана уран МАГАТЭ
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