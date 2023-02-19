Иран добился обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg

Международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до 84%, хотя до сих пор считалось, что у Тегерана нет оборудования для обогащения урана выше уровня 60%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов утверждает, что международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 84% – это лишь на 6% ниже уровня, который необходим для изготовления ядерной боеголовки.

Иран ранее официально утверждал, что его центрифуги настроены на обогащение урана максимум до 60%.

МАГАТЭ в настоящее время пытается выяснить, как Иран накопил уран такой чистоты. Агентство готовит ежеквартальный отчет о положении с ядерной программой Ирана к заседанию Совета управляющих, которое состоится 6 марта в Вене.

Обнаружение у режима Тегерана урана высокой очистки может привести к обострению кризиса вокруг ядерной программы Ирана, отмечает агентство.

СПРАВКА. Изотоп урана-235 с содержанием до 20% называют низкообогащенным и используют (начиная с концентрации 2-5%) в энергетических реакторах. Тот же изотоп с содержанием от 20% называют высокообогащенным или "оружейным", так как он может использоваться в термоядерном оружии в качестве оболочки заряда. Для изготовления полноценной ядерной боеголовки необходима очистка урана до уровня 90%.

5 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.

6 февраля ГУР сообщил, что на начало месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц.

14 февраля лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.

Сергій Бережний

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