Иран добился обогащения урана до 84%, это почти уровень ядерного заряда – Bloomberg
Международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до 84%, хотя до сих пор считалось, что у Тегерана нет оборудования для обогащения урана выше уровня 60%. Об этом сообщает Bloomberg.
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Агентство со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов утверждает, что международные наблюдатели обнаружили в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 84% – это лишь на 6% ниже уровня, который необходим для изготовления ядерной боеголовки.
Иран ранее официально утверждал, что его центрифуги настроены на обогащение урана максимум до 60%.
МАГАТЭ в настоящее время пытается выяснить, как Иран накопил уран такой чистоты. Агентство готовит ежеквартальный отчет о положении с ядерной программой Ирана к заседанию Совета управляющих, которое состоится 6 марта в Вене.
Обнаружение у режима Тегерана урана высокой очистки может привести к обострению кризиса вокруг ядерной программы Ирана, отмечает агентство.
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- 14 февраля лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.
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