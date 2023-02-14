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США не дают Украине ATACMS, так как их мало. Киев предложил обходной путь – Politico

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:18
США не дают Украине ATACMS, так как их мало. Киев предложил обходной путь – Politico - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

На недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних ракет большой дальности ATACMS. Украина предложила обходной путь. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех источников.

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Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена дала своим украинским коллегам еще одну причину, по которой не отправляет им столь необходимые ракеты большой дальности – в Соединенных Штатах обеспокоены, что им не хватит ATACMS для собственных нужд.

Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей войне, говорят источники.

По словам источника, американские военные хотят поддерживать определенный уровень боеприпасов в запасах США.

По словам одного из источников, знакомых с дискуссиями, один из обходных путей, рассматриваемый Киевом, заключается в том, чтобы запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны, которая имеет это оружие, используя военное финансирование из Соединенных Штатов.

В список стран, у которых есть ATACMS, входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

Оценка Пентагоном своих запасов частично основывается на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для противостояния врагу.

Как отмечается, Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях за последние 20 лет.

Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам, около 600 были использованы американскими войсками во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке.

Читайте также: Украина сделает все, чтобы получить от Запада ATACMS – Зеленский

Наталія Медведєва
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пентагон война военная помощь ATACMS
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