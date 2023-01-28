Президент Владимир Зеленский призвал Запад одобрить поставки дальнобойных ракет в Украину. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Комментируя сегодняшний удар россиян по Константиновке ракетами С-300, в результате чего погибли три человека и десятки человек пострадали, Зеленский подчеркнул, что прекратить такой российский террор было бы возможно, если бы Украина могла обеспечить ВСУ ракетами дальнего радиуса действия.

"Что у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы партнеры открыли эти "жизненно необходимые" поставки – в частности, ATACMS и другого подобного оружия.

В день Рамштайна-8 Зеленский призвал одобрить F-16 и дальнобойные ракеты для ВСУ на следующей встрече в формате "Рамштайн".

25 января Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Оксана Житнюк

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