Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов. Об этом он сообщил в своем новом видеообращении.

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"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов. И это мечта, это задача, важная задача для всех нас", – сказал президент.

Он также поблагодарил союзников за готовность передать современные танки.

"Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как слажено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – сказал Зеленский.

Ключевым теперь, по его словам, является скорость тренировки украинских военных, скорость поставки танков в Украину и объем танковой поддержки.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать", – заверил президент.

Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams.

Вадим Ребрина

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