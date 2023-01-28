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Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 10:54
Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей – фото - Фото
Последствия российского ракетного удара по Константиновке (Фото: Telegram Павла Кириленко)

Утром, 28 января, российские оккупанты обстреляли Константиновку, погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром", – написал Кириленко.

Он сообщил, что россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей – фото

Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей – фото
  • Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
  • ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".
  • В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.
Наталія Медведєва
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ракетный удар константиновка Павел Кириленко
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