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Залужный: ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры"

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 13:14
Залужный: ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из 55 ракет разного типа во время массированного удара 26 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, противник запустил 55 ракет воздушного и морского базирования — Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 47 крылатых ракет, 20 из которых — в районе Киева. Три из четырех управляемых ракет Х-59 не достигли своих целей. 

Залужный заявил, что цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и уничтожение критической инфраструктуры. 

Удар "Кинжалами" был нанесен с территории России, уточнил в комментарии LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58более 20/12 и 38/25 ракет.

Читайте также: Россия запустила ракеты и дроны по Украине: новая волна террора. Хроника событий

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Кинжал война пво ракетный удар обстрелы Валерий Залужный
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