Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из 55 ракет разного типа во время массированного удара 26 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, противник запустил 55 ракет воздушного и морского базирования — Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 47 крылатых ракет, 20 из которых — в районе Киева. Три из четырех управляемых ракет Х-59 не достигли своих целей.

Залужный заявил, что цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и уничтожение критической инфраструктуры.

Удар "Кинжалами" был нанесен с территории России, уточнил в комментарии LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

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Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

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