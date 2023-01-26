Залужный: ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры"
Вооруженные Силы Украины уничтожили 47 из 55 ракет разного типа во время массированного удара 26 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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По его словам, противник запустил 55 ракет воздушного и морского базирования — Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр" и Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
Противовоздушная оборона уничтожила 47 крылатых ракет, 20 из которых — в районе Киева. Три из четырех управляемых ракет Х-59 не достигли своих целей.
Залужный заявил, что цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и уничтожение критической инфраструктуры.
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