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Байдена запитали, чи не настав час дати ракети ATACMS Україні. Відповідь: Це все ще у грі

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30.05.2023, 08:16
Байдена запитали, чи не настав час дати ракети ATACMS Україні. Відповідь: Це все ще у грі - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що питання можливого передання Україні ракет ATACMS "все ще у грі". Про це він повідомив у коментарі журналісту Алексу Рофоглу.

За його словами, посилення ударів Росії ракетами та дронами по Києву "не несподіване".

"Тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно", — сказав Байден.

На запитання про те, чи не час передати Україні балістичні ракети ATACMS, він відповів "це все ще у грі" — це означає, що питання все ще актуальне і обговорюється.

Тобто Байден не підтвердив, але й не спростував наміру передати цей тип ракет Україні.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Читайте також: Росія відклала закупівлю ракет в Ірані: боїться, що Захід дасть Україні ATACMS – FТ

Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнавійськова допомогаHIMARSatacms
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