Байдена запитали, чи не настав час дати ракети ATACMS Україні. Відповідь: Це все ще у грі

Президент США Джо Байден заявив, що питання можливого передання Україні ракет ATACMS "все ще у грі". Про це він повідомив у коментарі журналісту Алексу Рофоглу.

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За його словами, посилення ударів Росії ракетами та дронами по Києву "не несподіване".

"Тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно", — сказав Байден.

На запитання про те, чи не час передати Україні балістичні ракети ATACMS, він відповів "це все ще у грі" — це означає, що питання все ще актуальне і обговорюється.

Тобто Байден не підтвердив, але й не спростував наміру передати цей тип ракет Україні.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

14 лютого 2023 року в Пентагоні заявили, що вони не мають зайвих ракет великої дальності ATACMS.

21 лютого у Конгресі США заявили, що імпульс зміщується у бік відправлення Україні ATACMS та F-16.

США думають над постачанням Україні далекобійної зброї, але не ATACMS – Міллі.

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