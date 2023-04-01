Соединенные Штаты не поставляют Украине ракеты большой дальности ATACMS, однако рассматривают другие варианты, которые позволят украинским войскам увеличить радиус действия на поле боя. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Defense One.

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По словам Мили, у США относительно мало ракет ATACMS,.

"Но с военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов", – сказал он.

Генерал отметил, что, по его мнению, важность дальности действия ракет ATACMS преувеличена.

"Дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет. Вы оцениваете одиночный выстрел, но подумайте о мушкете против магазинной винтовки. В то время как GMLRS производит шесть выстрелов, ATACMS — один", – пояснил он.

Милли подчеркнул, что существуют и другие системы, которые могут действовать в таком же диапазоне, как ракеты ATACMS (радиус действия около 300 км.

"Есть, например, беспилотники. У британцев есть пара систем, – сказал Милли, и добавил, что союзники рассматривают их в числе потенциальной помощи Украине – Но прямо сейчас мы не предоставляем ATACMS".

14 февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что у них нет лишних ракет большой дальности ATACMS.

21 февраля в Конгрессе США заявили, что импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

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Наталія Медведєва

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