Посол у США: Білий дім наприкінці травня показав зміну думки щодо постачання ATACMS Україні

Президент США Джо Байден наприкінці травня продемонстрував зміну позиції щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю The Page.

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"Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді президента США Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо раніше всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", – сказала Маркарова.

Пані посол у США зазначила, що у переговорах із союзниками щодо військової допомоги Україні немає непереборних червоних ліній, і є багато видів озброєнь, щодо постачання яких Україна спочатку чула "ні", а потім – "так".

"Це не завжди тому, що була чітка позиція НІ, і вона змінилась на чітку позицію ТАК – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, але далеко не єдиний чинник", – пояснила Маркарова.

Вона назвала ці фактори:

- наявність виду озброєнь;

- терміни навчання його експлуатації;

- інтеграція з озброєннями, що вже є у ЗСУ;

- наявність озброєння в достатній кількості не лише у США, але і в інших партнерів;

- виробничий комплекс, який має це підтримувати;

- логістика.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS . ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання можливої передачі Україні ракет ATACMS "все ще у грі".

9 червня представники Демократичної та Республіканської партій США зареєстрували резолюцію, яка закликає до негайної передачі далекобійних ракет ATACMS Україні.

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