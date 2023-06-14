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Посол у США: Білий дім наприкінці травня показав зміну думки щодо постачання ATACMS Україні

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 11:34
Посол у США: Білий дім наприкінці травня показав зміну думки щодо постачання ATACMS Україні - Фото
Оксана Маркарова (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Президент США Джо Байден наприкінці травня продемонстрував зміну позиції щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю The Page.

"Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді президента США Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо раніше всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", – сказала Маркарова.

Пані посол у США зазначила, що у переговорах із союзниками щодо військової допомоги Україні немає непереборних червоних ліній, і є багато видів озброєнь, щодо постачання яких Україна спочатку чула "ні", а потім – "так".

"Це не завжди тому, що була чітка позиція НІ, і вона змінилась на чітку позицію ТАК – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, але далеко не єдиний чинник", – пояснила Маркарова.

Вона назвала ці фактори:

- наявність виду озброєнь;

- терміни навчання його експлуатації;

- інтеграція з озброєннями, що вже є у ЗСУ;

- наявність озброєння в достатній кількості не лише у США, але і в інших партнерів;

- виробничий комплекс, який має це підтримувати;

- логістика.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Читайте також: Група республіканців та демократів США вимагають ATACMS для ЗСУ: до Конгресу внесли резолюцію

Наталія Медведєва
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